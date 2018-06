"Oaks": il 10 giugno all'Ippodromo di San Siro mercatino dell'artigianato, musica di strada e street food

Un mercatino dell'artigianato, arricchito da musica, performance con artisti di strada e street food, arriverà all'Ippodromo di San Siro domenica 10 giugno, in occasione di Oaks d’Italia, una delle più importanti corse della stagione.

In particolare, nel "flug market", 80 espositori - tra artigiani tradizionali, sarti, designer e stampatori 3D, fumettisti e collezionisti - proporranno le proprie creazioni. Nel frattempo artisti di strada, musicisti, giocolieri e teatranti si esibiranno per il pubblico. Tra gli altri saranno presenti: P-Funking Band, la marchin' band in arrivo da Perugia, che combina musica e divertimento; i performer di Alekos - Bubble Artist, che proporranno uno spettacolo di "bolle di sapone in poesia"; gli attori maestri dell’improvvisazione di Teatribù; e le insegnanti di Yoga Beat, performance artistica in cui verranno mostrate le basi dello yoga accompagnate dal ritmo di un contrabbasso suonato dal vivo.

A dare il ritmo alla festa, poi, il set musicale a cura de I Distratti. In programma anche un percorso di degustazione che si snoda tra diversi food truck e attività rivolte ai più piccoli. Di seguito l'agenda dell'iniziativa.

• 11 Apertura al pubblico: Flug market, attività food truck e djset

• 11:30-13:30 Letture e laboratori con Mamazzino ed Ecobrio

• 12-12:30 Yoga Beat

• 12 Inizio #Scoprisansiro

• 14 Inizio Animazione per Bambini – Fondazione Rava

• 14-14:30 Yoga Beat

• 14:45 P-Funking Band

• 14:30 Inizio corse

• 15.30 Rima insaponata

• 15:30 Premiazione Progetto Scuola

• 16:15 P-Funking Band

• 17 Rima insaponata

• 18 Teatribù

• 18:30 P-Funking Band

• 19:15 Djset

• 20 Fine giornata.