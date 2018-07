Oasi del piccolo lettore: ultimo incontro in libreria il 27 e 28 luglio

Venerdì 27 e sabato 28 luglio presso l’Oasi del piccolo lettore si terrà l’ultimo incontro prima dell’estate. In libreria si terranno letture e laboratori per grandi e bambini sulle vacanze.

Sono inoltre previsti laboratori gratuiti per bambini dai 3 anni in su.



Di seguito il programma delle due giornate:

Venerdì 27 luglio, ore 17

"La vacanza degli animali, Orecchio Acerbo"

C’è chi non riesce a staccare mai dal lavoro, neppure in vacanza. Topo Postino è uno di loro, e partendo per le ferie porta con sé qualche pacchetto da consegnare ai suoi amici in giro per il mondo. Dopo la lettura si colorerà un grande cartellone con le tempere raffigurante topo postino e la sua famiglia al mare.



Sabato 28 luglio, ore 11

"Babbo Natale va in vacanza"

l Babbo Natale burbero e tenero di Briggs decide di prendersi finalmente una vacanza e attrezza la sua slitta che diventa una roulotte volante trainata dalle renne. Dopo la lettura verrà creato un collage marino usando le conchiglie.



Sabato 28 luglio, ore 17

"In viaggio, Giralangolo"

Letture seguite da attività di pittura con tempere su un lungo cartellone raffigurante il viaggio dei due protagonisti, porcospino e ranocchio.

Prenotazione consigliata: oasidelpiccololettore@gmail.com

