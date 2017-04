OBI S. Giuliano: sabato e domenica ultimi corsi gratuiti con gli Specialisti del Verde.

Ultimi 2 giorni alla grande per gli Specialisti del Verde che chiuderanno le loro dimostrazioni da OBI a San Giuliano Milenese questo sabato e domenica.

L’area Garden di OBI ospiterà per il quarto weekend i corsi gratuiti di giardinaggio che da marzo ad oggi hanno appassionato tanti clienti OBI, permettendo loro di arricchire i loro giardini e terrazzi con piante, fiori, vasi, orti verticali, e molto altro.

Da non perdere l’appuntamento dell’8 e 9 aprile. Ecco il programma:

Sabato 8 Aprile

9:30 - 10:30 Agrumi e ulivo

Ti accompagniamo nella scelta, nella preparazione del terreno, nella potatura e nella cura della tua pianta.

11:00 - 12:00 Le stagionali d’Estate

Guida pratica alle specie estive: quali sono, come preparare il terreno e come abbinarle per far fiorire il giardino.

15:00 - 16:00 Rose dalla A alla Z

Dalla descrizione delle varietà ai consigli per metterle a dimora, dai suggerimenti per l’esposizione ai segreti della potatura.

16:30 - 17:30 Compostiera fai da te

Cos’è il compost? Quali sono i materiali di scarto perfetti per crearlo? Come utilizzarlo per l’orto, il giardino e le fioriere?

Domenica 9 Aprile

9:30 - 10:30 Piante grasse

Scopriamo le differenze rispetto a quelle da interno, le varietà, la posizione ottimale durante le varie stagioni, la potatura di quelle succulente.

11:00 - 12:00 Rampicanti

Dalla pianta del mese, il glicine, alle tecniche e raccomandazioni per metterle a dimora e farle crescere rigogliose.

15:00 - 16:00 Giardini verticali fai da te con pallet ed altre strutture

Scopriamo insieme come crearlo con le tue mani, come scegliere la struttura giusta e quali piante acquistare.

16:30 - 17:30 Potare cespugli e piccoli alberi

Impariamo come far crescere i cespugli e quando potarli, utilizzando gli attrezzi giusti.