OBI San Giuliano Milanese: corsi gratuiti di giardinaggio per tutti!

Partecipa anche tu ai corsi di giardinaggio OBI: gli Specialisti del Verde ti sveleranno tutti i trucchi per prenderti cura delle tue piante in modo professionale e creativo.

Ecco l’elenco degli appuntamenti da non perdere.

Sabato 11 Marzo

9:30 - 10:30 Piante da interno

Scegli le piante da interno più adatte alle tue stanze, prepara un vaso o una fioriera e scopri dove collocarli per una migliore esposizione alla luce.

11:00 - 12:00 Tappeto erboso

Tutto quello che devi sapere sul tappeto erboso: dalla scelta della semente alla preparazione del terreno, fino alla semina e alla cura.

15:00 - 16:00 Impianti di irrigazione fai da te

Realizza un impianto automatico per terrazzi e piccole aree verdi: scopri le tipologie, impara ad assemblarlo e a gestirlo in base alle stagioni.

16:30 - 17:30 Le stagionali di Primavera

Ti guidiamo nella scelta delle piante giuste, nella preparazione del terreno e nell’abbinamento delle specie per ottenere un ottimo risultato.

Domenica 12 Marzo

9:30 - 10:30 Come riprodurre le tue piante

Tutte le risposte su come ricreare le condizioni perfette per favorire la riproduzione e su come gestire le nuove piante.

11:00 alle 12:00 Come progettare un balcone o un piccolo spazio verde

Dallo studio della posizione alla scelta delle specie, fino alla gestione e l’irrigazione delle piantine.

15:00 - 16:00 Orto tradizionale, dalla piantina alla terra

I vantaggi di avere l’orto, le specie orticole e aromatiche da scegliere e i segreti per ottenere il massimo rendimento.

16:30 - 17:30 Piccoli frutti

Come coltivarli, gestirli e farli riprodurre nell’orto, in vaso e sul terrazzo.

Sabato 25 Marzo

9:30 - 10:30 Piante da esterno

11:00 - 12:00 Come realizzare giardini orientali

15:00 - 16:00 I principali attrezzi da usare

16:30 - 17:30 Come impostare l’orto in base alle fasi lunari

Domenica 26 Marzo

9:30 - 10:30 Come ricreare un semenzaio e una serra per le talee

11:00 - 12:00 Ogni pianta vuole il suo terriccio

15:00 - 16:00 Conoscere i parassiti delle nostre piante

16:30 - 17:30 Siepi formali e informali

Sabato 8 Aprile

9:30 - 10:30 Agrumi e ulivo

11:00 - 12:00 Le stagionali d’Estate

15:00 - 16:00 Rose dalla A alla Z

16:30 - 17:30 Compostiera fai da te

Domenica 9 Aprile

9:30 - 10:30 Piante grasse

11:00 - 12:00 Rampicanti

15:00 - 16:00 Giardini verticali fai da te con pallet ed altre strutture

16:30 - 17:30 Potare cespugli e piccoli alberi