Esibizioni, spettacoli e dimostrazioni.... Le società sportive scenderanno in campo con OBIETTIVO SORRISO per una raccolta fondi per donare 4 defibrillatori alle scuole di Bellinzago Lombardo.

Sabato 7 e domenica 15 settembre presso la Corte Lombarda si terrà l'iniziativa e saranno presenti gli stand delle associazioni sportive che coinvolgeranno il pubblico.

L'evento clou si terrà domenica 8 settembre presso l'oratorio San Giovanni Bosco di Bellinzago Lombardo (entrata Via Volta) dove saranno presenti alcune associazioni sportive del territorio offendo la possibilità ai più piccoli di provare le loro attività.

Sarà inoltre attivo il servizio bar e ristorazione dalle ore 15. L'evento sarà accompagnato da la musica di Dj Andrea che concluderà la giornata con un FLUO PARTY.

