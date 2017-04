Obliquido il gran ritorno! Live Buccinasco social club sabato 8 aprile

Dopo il successo di critica e pubblico dello scorso anno, Obliquido torna con il secondo ciclo di eventi dove l'elettricità è il filo conduttore. Dopo la nomination al Premio Tenco, il successo della critica che li ha definiti come un fenomeno musicale originale a cavallo tra i Massive Attak e i Jamiroquai, migliaia di ascolti e download su Deezer con il primo album "Se mi dai del lei morirò prima", gli Obliquido tornano sul palco per presentare il nuovo lavoro, un inedito dialogo tra culture in un gioco di non-equilibri sonori e visuali. In questo evento un'esperienza sensoriale insolita e suggestiva farà dilatare le vostre percezioni. E come al solito, un ospite a sorpresa misterioso vi stupirà. Il BUCCINASCO SOCIAL CLUB vi aspetta in Via Modena, 15, 20090 Buccinasco MI Possibilità di cena con menù a tema o alla carta (prenotazione al numero 3482616450). Tessera gratuita