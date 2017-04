Gli obliquido tornano per presentare il nuovo lavoro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Progetto Obliquido Sabato 8 aprile ore 21.30 BUCCINASCO SOCIAL CLUB Via Modena, 15, 20090 Buccinasco MI Possibilità di cena con menù a tema o alla carta (prenotazione al numero 3482616450) Un progetto electro/pop/jazz, in una parola Obliquido, dietro cui si celano sapienti intuizioni e magia di incontri tra artisti con un background culturale molto diverso. Un concept, che sente la naturale esigenza di esprimere con un neologismo nato da obliquo e liquido le caratteristiche fondamentali di questo progetto musicale, che come un liquido che scorre su un piano obliquo, porta con sé le emozioni e sensazioni che incontra durante il percorso. Atmosfere inattese e sperimentazioni sonore accompagnano l'ascoltatore in un raffinato paesaggio acustico jazz scandito da ritmiche di apparente facile lettura che si sposa con la semplicità tematica del pop e il surrealismo grammaticale dei testi. Sonorità di chiaro sapore elettronico ed altre che prendono dalla musica africana. L'album "Se mi dai del lei morirò prima"(Confiniobliquidi) ha scalato rapidissimamente le classifiche di Deezer con migliaia di ascolti e download, piazzandosi per settimane ai vertici di Top Ascolti e Top Jazz. Giornalisti e critici premiano l'opera con la finale al prestigioso Premio Bindi ed una nomination al Premio Tenco​, oltre che con recensioni che accostano il lavoro di Obliquido a mostri sacri della musica nazionale ed internazionale! "..se riuscite ad immaginare dei Matia Bazar che si siano fatti una bella scorpacciata di trip hop, elettronica morbida, e abbiano affidato il tutto alle cure di eccellenti musicisti dal giro del jazz italiano, con un incrocio vorticoso di voci «pop» e smooth jazz che si rincorrono surrealmente tra italiano, francese, kikongo, lingala, avrete la misteriosa formula alchemica degli Obliquido. Un progetto elegante..." Alias, Il Manifesto "Qua ci senti St. Germain, qui uno Jamiroquai [...] poco commerciale, più atmosferico e underground, là il Gotan Project più quieto e via dicendo. Persino le voci dei due pur bravissimi cantanti, Laura Boccacciari e Alessio Luise, ricordano ora laMeg più jazzy, ora Cristina Donà, ora Max Gazzè..." Rockit "...e se fosse davvero questa la via del Jazz moderno? L' apertura di questi ragazzi verso le moderne soluzioni musicali è sorprendente e prepotente tanto da porci in condizioni di interrogare noi stessi su cosa sia davvero il Jazz moderno." Parliamo di Jazz