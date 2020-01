In un momento politico ed internazionale delicato, la galleria MaMo di Milano presenta una grande artista Iraniana, perchè l'arte non ne confini geografici ne politici, ha solo un compito:condividere la pace e la bellezza.

L'artista Saadat Sabzevar è nata ad Ahvaz, a sud dell'IRAN, vive e lavora a Teheran, dopo aver studiato ingegneria, trasformazione e tecnologia alimentare, decide di coltivare. La sua passione per l'arte conclude i suoi studi con un Master in Interior Design, presso la Facoltà of Letters, University of Tehran. Si è anche laureata in insegnamento e pittura presso il Tehran University Art College Una ricchezza di conoscenza varia porterà l'artista ad approfondire la sua vena creativa attraverso la pittura dei grandi maestri e pittori contemporanei iraniani ed europei. Fin dai suoi primi esperimenti pittorici, è stata seguita dal maestro Vahid Sheikhian, professore di arte e pittura all'Università di Teheran. Ha conseguito un Master in pittura presso la stessa università. Partecipa a numerose mostre nazionali e internazionali. Le opere esposte nella galleria MaMo sono il risultato di numerosi esperimenti, in cui emerge il desiderio dell'artista di lavorare sulla bellezza della natura, della terra e del mare, i luoghi legati alla memoria dell'universo. si intrecciano creando nuovi OCEANI narrati attraverso un dipinto materico attraverso amalgama e colori sovrapposti che non nascondono la natura informale dell'oggetto pittorico, il colore ha la sua intrinseca bellezza, un significato simbolico, una qualità percettiva ed espressiva, l'artista, che si concentra sul suo aspetto fisico e tattile e lo usa come materia.