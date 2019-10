October viet - Prima edizione della festa della birra vietnamita

Prima edizione dell' esclusivo evento enogastronoico culturale del Vietnam nell'innovativa città di Milano l' "OCTOBER VIET ", un evento organizzato dal ristorante " HA LONG BAY ", oggi un'eccellenza in Italia della cucina e tradizione Vietnamita, che propone una propria "Festa della Birra" con diverse offerte speciali da non perdere e tutte gustosamente da provare...



L'evento "OCTOBER VIET "' è valido in tutti i sabati del mese di ottobre 2019 con offerte speciali dedicate all'evento ... Birra e deliziosi prodotti tipici della cucina Vietnamita.



Inoltre, ogni sabato sera, l'evento diventerà una vera festa !!! con musica, intrattenimento e karaoke !!! per tanto divertimento in piacevole compagnia e gradimento di sapori e tradizioni orientali.



Tutto lo staff del ristorante Vietnamita HA LONG BAY, Vi aspetta e sarà lieto di festeggiare con tutti Voi in questo magnifico evento.