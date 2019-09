OCTOPUS LIVE.

APERITIVO D’ARTE



Giovedì 12 settembre 2019 alle ore 19,30

Bianca, via Panizza 10, Milano





Una vera e propria Art & Food Experience accompagna il rientro cittadino dopo le vacanze



Continua e si arricchisce di un disegno site specific la mostra Atargatis di Gio Manzoni, ospite d’eccezione del candido ambiente di Bianca.

Nello spirito del rinomato ristorante, la serata del 12 settembre vivrà del connubio tra arte e cucina con Octopus, l’opera su carta che si colorerà di un grande polpo dai tentacoli suadenti.

Gli ultimi tocchi ad Octopus saranno dati live, alla presenza degli ospiti e accompagnato da bollicine e finger food a tema...tentacolo!



Alle pareti e tra l’arredo l’allestimento propone numerosi disegni ispirati al mito zoo antropomorfo di Atargatis, nome della divinità siriana rappresentata in forma di donna-pesce, la prima testimonianza storica del mito della Sirena. Alla doppia anatomia di pesci e donne si ispirano i disegni di Giovanni Manzoni Piazzalunga, che dedica una delle sue carte ad un polpo le cui spire avvolgono forme umane, ripensando la grafica giapponese di Hokusai.



Affinità formali e concettuali legano l'universo dell'artista, che caratterizza fino a settembre i candidi ambienti di design della location, a quello dell'eccellenza culinaria di Bianca con il protagonista del suo menù: il pesce. L'aperitivo proporrà una scelta tra i prodotti ittici italiani ed internazionali, per deliziare il gusto e la vista attraverso un richiamo all'immagine creata durante la serata. Una performance d'arte in un ambiente che sa essere informale e raffinato.



Un buon calice di bollicine doc, piccole delizie, gioia voluttuosa per gli occhi. Cosa chiedere di meglio ad una serata di fine stagione?



Noi vi chiediamo soltanto di confermare la vostra presenza.

R.s.v.p. ongaretticomunicazione@gmail.com

