Odiamoglisprechi - Al castello sforzesco i bambini ambasciatori per l'ambiente - 14 dicembre '19

In programma i prossimi 13 e 14 Dicembre nelle Sale Panoramiche del Castello Sforzesco di Milano. Il 13 Dicembre dedicato alle scuole, il 14 Dicembre aperto al pubblico dalle 11.00 alle 18.00, previa iscrizione su Eventbrite #odiamoglisprechi. I bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati da 1 genitore per ogni bambino, prenderanno confidenza, divertendosi, con le conoscenze scientifiche e verranno stimolati a mettere in pratica semplici azioni virtuose ogni giorno con l’obiettivo di diventare, e far diventare coloro che gli sono più vicini, parte attiva nel preservare il Pianeta. Quattro le AREE esperienziali allestite: Area video – a cura di Meteo Expert Un video emozionale per stimolare la consapevolezza del problema e la coscienza critica. Con un messaggio finale positivo: tutti insieme possiamo salvare il Pianeta. Area verde – a cura di Pleiadi I partecipanti verranno accolti in un’area allestita in modo da riprodurre un ambiente naturale, per essere immediatamente immersi nel tema. Grazie al microscopio ottico si potrà osservare da vicino il margine fogliare, ricoperto da stomi, pori attraverso i quali fuoriescono, in differente quantità, ossigeno e anidride carbonica. Si potrà estrarre fisicamente la clorofilla, per approfondire il comportamento delle piante Area blu - a cura di Pleiadi La creazione, la diffusione e l'utilizzo della plastica sono uno degli indicatori della forte presenza dell'azione dell'uomo all'interno degli ecosistemi, senza tener conto del loro precario equilibrio. Proprio questo delicato equilibrio sta per rompersi: plastica e contaminanti emergenti stanno infatti uccidendo i mari, colpendo fortemente la loro biodiversità. Per meglio rappresentare questa dinamica e poterla raccontare, a ogni studente toccherà con mano quanta plastica, in ogni istante, produciamo. Area studio virtuale – a cura di Meteo Expert I ragazzi verranno inseriti all’interno dello studio disciplinare in cui un climatologo professionista spiegherà loro come la deforestazione e l’inquinamento da plastica nei mari contribuiscono al riscaldamento globale e quali saranno le conseguenze. Ma anche quali azioni possiamo compiere ogni giorno per salvaguardare la natura. #odiamoglisprechi sarà incentrato quindi sul rapporto dell’uomo con la natura e la salute della Terra, per capire quanto sia importante dedicare il nostro tempo a compiere le giuste azioni.