ODISSEO

Un’ ePOPea

8, 9 e 10 novembre 2019

Venerdì, sabato e domenica ore 21:00

di e con: Carlo Decio

costumi: Cristina Mariani

regia: Mario Gonzalez

produzione: Campo teatrale La Fabbrica



Dopo il successo di Otello, Mario Gonzalez e Carlo Decio tornano al fACTORy32 sulla rotta della narrazione pop-epica presentando Odisseo, eroe dell’Odissea di Omero. Lo spettacolo sarà in scena al teatro di via Watt 32 venerdì 8 novembre, sabato 9 novembre e domenica 10 novembre, sempre alle ore 21. La guerra di Troia è finita e Odisseo, stremato dal lungo conflitto, intraprende il viaggio verso Itaca, la sua terra, desideroso di riabbracciare i genitori, la moglie Penelope e il figlio Telemaco. Partito con una flotta di 12 navi e 600 uomini, tornerà a casa… da solo. Un viaggio durato 10 anni in balia di venti, furie divine e tempeste che lo spingeranno su terre lontane e isole incantate, dove incontrerà dei, dee, messaggeri, esseri malvagi, popoli accoglienti e altri ostili e si troverà ad affrontare numerosi pericoli. Godibile, divertente e pungente, Odisseo non rinuncia a restituire la bellezza e l’intensità di questa straordinaria opera. Lo spettacolo trasporta il pubblico lungo una leggendaria rotta, ammaliante quanto funesta, piena di sorprese e colpi di scena. Narrazione, mimo e arte della commedia saranno le armi utilizzate per questo avvincente racconto, della durata di circa un’ora, adatto a viaggiatori di ogni età.



Biografie



Carlo Decio si diploma nel 2005 studiando arte drammatica con maestri italiani e internazionali. In 15 anni di lavoro ha collezionato più di 1500 repliche di spettacoli teatrali tra Italia, Europa, Russia e America. È attore, mimo, marionettista e doppiatore. Ha lavorato come attore in diversi spot pubblicitari e programmi televisivi come "Crozza nel paese delle meraviglie", trasmissione con cui ha collaborato per 3 stagioni.



Mario Gonzalez Autore, attore, pedagogo e regista guatemalteco, lavora fin dall’infanzia con il teatro di figura per poi avvicinarsi anche al teatro di prosa, alla Commedia dell’Arte e alla danza.

Trasferitosi in Francia, conosce, grazie a Jean-Claude Penchenat, il Théâtre du Soleil, con cui collabora dal 1965: incontro determinante che lo renderà parte integrante del gruppo per gli anni a venire. Con Ariane Mnouchkine partecipa alle creazioni collettive de La Cuisinie, Les Clowns e è l’indimenticabile interprete di Pantalone ne L’Âge d'Or. Specialista nella Commedia dell’Arte, appassionato di pedagogia, è un Maestro riconosciuto a livello internazionale di maschera, di cui è professore presso il Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique (CNSAD) di Parigi, una delle più prestigiose scuole di Francia.



Prezzo intero: 12€ + 3€ di tessera stagionale.

Ridotto scuole convenzionate: 7€ + 3€ di tessera.

Per info su convenzioni e abbonamenti: www.factory32.it



Per info e prenotazioni: info@factory32.it

