Ofenbach dal vivo: il 13 ottobre al Fabrique

Ofenbach sarà al Fabrique venerdì 13 ottobre con un concerto che propone remix freschi, nuove tracce e i pezzi più noti.

Il duo parigino di elettronica, formato da César Laurent de Rumel e da Dorian Lauduique, debutta sulla scena musicale nel 2015 con i due singoli What I Want e You Don't Know Me, ma il vero successo arriva nel 2017 con la hit Be Mine. Con quest'ultimo brano Ofenbach propone un suono particolare, dove la frequenza elettronica è completata e raffinata dalla strumentazione dal vivo.