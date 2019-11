Ogni angolo ha la sua storia - Visite guidate teatralizzate per il quartiere di Brera

"Ogni angolo ha la sua storia" è un progetto di visite guidate teatralizzate per il quartiere di Brera, adatte a grandi e piccoli. Quattro appuntamenti per due itinerari diversi che nel mese di dicembre ci accompagneranno alla scoperta dei monumenti e dei luoghi storici più significativi del quartiere di Brera. Un'attrice guiderà il pubblico raccontando aneddoti, storie e curiosità degli itinerari, per una drammaturgia composta da materiale documentario storico, narrazioni e vissuti raccolti anche dai cittadini che vorranno contribuire al progetto.



La partecipazione è gratuita. Si prega di segnalare il proprio interesse a associazione@mirmica.it

Vi aspettiamo!



Martedì 4 dicembre ore 17 - presso la Casa delle Donne di via Marsala 8: presentazione del progetto e condivisione di storie legate ai luoghi del quartiere.

Venerdì 13 dicembre - "Arte, ingegno e calamaio": primo itinerario con quattro possibili orari diversi (ore 11, 12:30, 15:30, 14, 15:30), partenza da via Brera 28

Sabato 14 dicembre - "Sacro e profano": secondo itinerario con quattro possibili orari diversi (ore 11, 12:30, 15:30, 14, 15:30), partenza da piazza del Carmine 2

Lunedì 16 dicembre - Evento conclusivo: tour finale con partenza da via Brera 28 e conclusione con rinfresco offerto presso la Casa delle Donne di via Marsala.



Il progetto è sostenuto da Comune di Milano/Municipio 1 nell'ambito delle azioni di valorizzazione dei quartieri di Milano

