"Ok Robot": il 5 maggio al Teatro Verdi

Venerdì 5 maggio al Teatro Verdi verrà rappresentato Ok Robot, lo spettacolo per bambini dai 6 ai 10 anni proposto nell'ambito del Festival di teatro per ragazzi Segnali, dal 2 al 5 maggio presso: Teatro Verdi, Teatro Sala Fontana a Milano, spazi di Bì La fabbrica del Gioco e delle arti di Cormano (MI).

Ok Robot ha un aspetto umano e un'infinita capacità di memoria, come robot è quasi perfetto. Non mangia, non dorme e non muore. Va in stand by, cerca desideri altrui e trova risposte a domande non sue...