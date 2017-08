"OktoBeer": dal 27 settembre al 1° ottobre al Carroponte "Oktoberfest" di Milano

Da mercoledì 27 settembre a domenica 1° ottobre Carroponte presenta OktoBeer - L'Oktoberfest di Milano​.

Per la cinque giorni sono previsti: la presenza di sei birrerie storiche di Monaco, con le migliori birre tradizionali; piatti della tradizione bavarese, come würstel, brezel, crauti, stinco e patate; musica dal vivo a tema; e intrattenimento per adulti e bambini. 3000 i metri quadri messi a disposizione per la festa, di cui 1200 al coperto.