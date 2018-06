"Tijuana - Old Mexico Party": il 7 luglio al Magnolia

Tijuana - Old Mexico Party arriva al Magnolia sabato 7 luglio.

"Si sente già profumo di vacanze. Il pensiero va sempre ai posti lontani, dove fa sempre caldo, la tequila scorre a fiumi e si pasteggia a tacos, guacamole e pico de gallo. Trashick vi porta in Messico, replicando il party messicano di due anni fa che è stato uno dei più divertenti di sempre, con una band di Mariachi che suonerà dal vivo, cibo speciale per l'occasione, Pignatta a premi, shot a profusione e tutto ciò che può farvi sentire lontano da casa. Vi amerete come Frida e Diego", scrivono gli organizzatori a proposito della serata.

ll biglietto di ingresso ha un costo di 5 euro; non è richiesta la tessera Arci.