Le Olimpiadi degli oratori tra innovazione e sport

Numeri da record per la terza edizione: 3500 preadolescenti, 700 squadre, 160 oratori iscritti, 1,5 km di campi sportivi e moltissimi eventi saranno gli ingredienti principali della terza edizione di “Oralimpics – l’Olimpiade degli Oratori” promossa da CSI Milano e Fondazione Oratori Milanesi (FOM), in collaborazione con Regione Lombardia, Comune di Milano, Arexpo, CONI Lombardia e CIP Lombardia.

La terza edizione di “Oralimpics – l’Olimpiade degli Oratori”, che si terrà dal 28 al 30 giugno presso MIND Milano Innovation District, si presenterà come un vero e proprio villaggio olimpico, dove i ragazzi vivranno l’atmosfera magica dei Giochi, condividendo ogni attività per tre giorni, proprio come accade durante le manifestazioni a cinque cerchi.

Si comincerà venerdì 28 giugno con l’accensione della fiaccola olimpica insieme all’Arcivescovo Mario Delpini in Duomo. La fiaccola attraverserà la città di Milano fino ad arrivare al Villaggio Olimpico per la Cerimonia inaugurale serale all’Open Air Theatre.

Sabato 29 giugno avranno inizio le gare sportive, nonché le numerose attività di animazione e, per la prima volta, il villaggio aprirà le porte a tutti coloro che vorranno cimentarsi nelle discipline sportive proposte dalle 30 federazioni del CONI Lombardia.

Domenica 30 giugno, dopo le fasi finali, ci saranno le premiazioni dei vincitori e la Santa Messa

Nell'ambito della manifestazione Oralimpics, l'Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con Csi e Fom organizza un convegno sul tema "Innovazione e sport - per una nuova cultura di impresa".

Il convegno si svolgerà a Mind presso la Sala convegni di Palazzo Europa dalle ore 10.30 alle 12.30.

