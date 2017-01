Oltrepensare 36x27 - Mostra fotografica di Giuseppe Palmisano / Iosonopipo

Sono passati due anni dall'uscita di Oltrepensare (Ed. Habanero, 2015), la prima raccolta su carta delle fotografie e delle frasi di Giuseppe Palmisano, o, per chi lo conosce come artista, iosonopipo. Dopo una prima edizione, in novembre a Viterbo, in occasione del suo27esimo compleanno, la mostra Oltrepensare 36x27 arriva a Milano. Il 24 gennaio, alle 19, l'artista pugliese presenterà una selezione di 36 fotografie, tratte dall'omonimo libro. L'allestimento verrà deciso nei giorni precedenti (21-22-23 gennaio) da coloro che parteciperanno al suo workshop. La durata della mostra, invece, verrà decisa in giorno stesso. Potrebbe durare appena qualche ora."36x27=972. Questa è la formula. 36 pose sono il modulo ormai storicizzato del rullino fotografico, così come lo volle la buon'anima di Kodak. 27 sono, come ho detto, i miei anni. Il risultato di questa operazione genera un numero che allo stesso tempo sarà il totale delle immagini che intendo stampare e mettere vendita e, grazie alla mediazione di una virgola, il prezzo di ogni singola immagine. Ho messo in vendita un'unica tiratura di 27 copie per ognuno dei soggetti, al prezzo di 97,20 euro cadauna. Una volta esaurita questa tiratura verranno eliminate definitivamente le matrici e Oltrepensare resterà sulla rete e nelle case di tutti coloro che ne saranno diventati i collezionisti. E il ciclo sarà così concluso."