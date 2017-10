Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

OLTREPO’ WINEMI WEEK ‘BERE BENE A MILANO’ L'Oltrepò Pavese si presenta in grande stile a Milano Una settimana di degustazioni nelle Enoteche del gruppo WineMI 4 – 11 novembre 2017 L’Oltrepò Pavese sbarca a Milano con Oltrepò WineMi Week. una settimana di degustazioni durante la quale dodici cantine dell'Oltrepò Pavese presenteranno al pubblico il meglio della produzione a partire dalle più importanti tipologie di vini prodotti dal territorio; il Metodo Classico, il Riesling, la Bonarda e il Pinot Nero. Oltrepò WineMI Week “Bere Bene a Milano” è un progetto del tutto innovativo nel panorama italiano che nasce dalla sinergia tra il Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese e la Strada del Vino e dei Sapori Oltrepò Pavese in collaborazione con cinque enoteche storiche milanesi del gruppo WineMi; La Cantina di Franco, Cantine Isola, Enoteca Eno Club, Enoteca Ronchi, Drogheria Radrizzani Enoteca. Tutte realtà ben radicate nel costume e nel vissuto cittadino, presenti in punti strategici di Milano, ciascuno con un preciso bacino d'utenza, una professionalità e un'offerta delineata e unica nel suo genere. Lo scopo è quello di creare, grazie a questo progetto, un nuovo punto di riferimento per il vino e più in generale per l'enogastronomia in città. In questo contesto si inserisce Oltrepò WineMi Week, un appuntamento che, in una delle più importanti metropoli europee aprirà una finestra di opportunità non solo alle cantine partecipanti ma all’intero territorio oltrepadano, dando così la possibilità ad un folto pubblico di scoprirne le eccellenze enoiche. Sarà l'occasione per i produttori di incontrare winelovers milanesi ma anche stranieri, portandoli a scoprire quanto di meglio può offrire l'Oltrepò dal punto di vista vitivinicolo, raccontando non solo la propria storia ma anche quella di un territorio e della sua tradizione vitivinicola iniziata alla fine dell'800 quando il Conte Vistarino di Rocca De' Giorgi e il Conte Gancia iniziarono a produrre, con il Metodo Classico, un vino spumante con base Pinot Nero. Tutto ciò ha portato l'Oltrepò Pavese, in un secolo di storia, a diventare la terza zona mondiale per produzione di uve Pinot Nero, senza dimenticare che l'Oltrepò Pavese è la prima zona vitivinicola a denominazione della Lombardia.