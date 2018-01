Omaggio a Fabrizio De Andre'

Ore 20.30

Cena genovese

antipastino con focaccia ligure ed olive taggiasche:

Trofie al pesto;

Lattughe ripiene al forno (x i vegetariani non ci sará carne);

panna cotta

1/4 di vino o birra o bibita e acqua.

Prenotazioni della cena a metromondo@tin.it



Ore 21.30

Renato Franchi & l’Orchestrina del Suonatore Jones

Ospite sul palco Maurizio Telli

autore del libro “un ombrello d’eternità” su Massimo Bubola.



Introduce Roberto Cernigoj

collaboratore della rivista web www.creuzadema.net



Il contributo per la cena genovese è di 18,00 €

Il contributo all’ingresso per lo spettacolo e il ballo è di 5,00 € di sottoscrizione