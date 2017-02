Concerto le nuvole - Omaggio a Fabrizio de Andrè

Una Mano alla Vita Onlus è lieta di invitarvi al concerto de LE NUVOLE, una completa immersione nella musica e nelle parole di Fabrizio de Andrè, con un repertorio che spazierà dai grandi classici di Faber ad alcune melodie meno conosciute, toccando le canzoni dialettali del cantautore e proponendo talvolta riarrangiamenti inediti di alcuni brani. L'evento è a sostegno dei progetti di Una Mano alla Vita che fornisce assistenza gratuita domiciliare ed in hospice a malati terminali, alla quale sarà integralmente devoluto il ricavato. Vi aspettiamo per una coinvolgente serata musicale Venerdì 8 Aprile alle 20:30 al Centro Asteria in Via Francesco Carrara 17 a Milano. Biglietto Unico Numerato: 15€ PER PREVENDITA BIGLIETTI CONTATTARE: Tel. 0233101271 - 347 6028473 email: umav@unamanoallavita.it www.unamanoallavita.it