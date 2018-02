'Omaggio a Frida', dal 16 febbraio in mostra a Milano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Da venerdì 16 febbraio fino al 14 marzo 2018 presso l’Instituto Cervantes di Milano, si terrà la mostra d'arte internazionale “Omaggio a Frida. Interpretazione degli artisti contemporanei”. Per l'occasione saranno esposte opere di pittura, scultura, fotografia e pirografia realizzate da circa 70 artisti de diversi paesi, appositamente per l'omaggio all'artista Frida Kahlo. Nata a Coyoacán nel 1907, l'artista messicana divenuta ormai una vera e propria icona del nostro tempo per il suo carattere multiforme e la sua anima rivoluzionaria che si legge nei suoi quadri ricchi di simbolismo. La mostra “Omaggio a Frida” vuole diffondere ancor più il ricordo di un personaggio di tale spessore e diffondere la forza con cui l'artista messicana affrontava la vita attraverso l'arte. “Omaggio a Frida” nasce da un'idea di Amedeo Fusco che è riuscito a coinvolgere centinaia di artisti in questo importante progetto i quali si stanno alternando nelle varie città italiane. La mostra diventata itinerante è partita da Roma, Cancelleria Vaticana proseguendo con Bergamo, Sala Manzù e ora approda presso la prestigiosa sede dell'Instituto Cervantes di Milano in collaborazione con il Consolato del Messico a Milano. Alla mostra saranno presenti le opere dei seguenti artisti: Laura Girardello, Reyna Zapata, Sergio Cimbali, Annalisa Cavallo, Lucio Morando, Alessio Schiavon, Carmelo Carrubba, Fabrizio Viola, Emanuele Bellio, Roberto Trucco, Isabella Maria B, Maddalena Pumpo, Renata Ruffilli, Beatrice Nicosia, Nina, Agostino Viviani, Lina Mariolu, Manuela Distefano, Angelo Mangione, Barbara Guarini, Angelo Criscione, Vincenzo Mezzasalma, Salvo Distefano, Federica Furci, Manola Caribotti, Francesco Santucci, Bernadetta Olla, Michelangelo Lacagnina, Paola Ummarino, Laura Longhitano, Ale Arreola De Calderoni, Maria Occhipinti, Giorgio Trucco, Paolo Cutrano, Lorella Calisi, Dania Minotti, Mariagrazia Impagnatiello, Silvano Ruffini, Samuela Giaconi, Demmy Avanzi , Maria Ana Deimichei, Simona Padovani, Pasquale Vulcano, Mariagrazia Diquattro, Nara Kirakosyan, Sara Ghedin, Francesca Barnini, Piera Narducci, Katia Buffolo, Paola Abbruzzese, Antonio Federico, Maria Rosa Beghelli, Carmelinda Alacqua, Maria Pia Mucci, Ivo D’Orazio, Orlando Tocco, Silvana Cesario, Xavier Yarto, Patrizia Villani, Pamela Siciliano, Giovanni Peroncini, Maura Pusceddu, Angela Giovanetti, Sara Arnaout, Barbara Puglisi, Annarita Camassa , Mariella Mascaro, Simona Benedetti, Tiziana Moretto. In occasione della mostra “Frida Kahlo. Oltre il mito" iniziata presso il Mudec il 1º febbraio, l’Instituto Cervantes de Milán, il Consolato del Messico a Milano ed il Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa, rendono omaggio alla figura di Frida Kahlo, poliedrica artista, che ha ereditato un importante patrimonio umano e artistico al Messico e al mondo. La mostra Omaggio a Frida a Milano sarà inaugurata venerdì 16 febbraio alle ore 17.00 presso l’Instituto Cervantes di Milano, Via Dante 12, e resterà aperta fino al 14 marzo rispettando i seguenti orari di apertura: da lunedì a venerdì dalle ore 15.00 alle 19.00. Ingresso gratuito.