Omaggio a Giorgio Gaber

GRAZIE, GABER! Walter Di Gemma omaggia il grande Giorgio Gaber all'EcoTeatro di Milano Milano, 18 dicembre 2018 Venerdì 25 gennaio ore 21, all'EcoTeatro di Milano si rende omaggio al grande Giorgio Gaber che proprio in questa data avrebbe compiuto 80 anni. Un récital di canzoni e monologhi del repertorio Gaber-Luporini cui con grande rispetto, il cantautore milanese Walter Di Gemma offre la sua appassionata esperienza, attraversando l'opera letteraria di uno dei più importanti personaggi del '900 italiano. Doveroso non solo ricordarlo, quindi, ma riproporlo in teatro. Il récital ha debuttato nel 2004 ottenendo un grandissimo consenso da parte di pubblico e critica che ha portato Di Gemma a essere considerato uno dei migliori interpreti di Giorgio Gaber, complice una forte amicizia che ha legato i due artisti per anni. Lo spettacolo è l'occasione per riascoltare brani quali L'illogica allegria, Gildo, Quando sarò capace d'amare, Le elezioni, L'odore (per citarne alcuni)... accomunati tutti da una profonda e sincera autocritica, con riflessioni sui valori perduti in nome di una smania individualista. WdG "Siamo figli di un tempo che osanna la libertà personale a qualsiasi costo, spesso distruggendo quella degli altri, con la falsa convinzione che questo atteggiamento serva a farci sentire noi stessi, mentre noi affondiamo inconsapevoli nel terreno inaridito da mode precostituite, falsi miti e ideologie imperanti." Non si ha mai abbastanza a fuoco, il messaggio che Gaber ha lasciato in eredità a intere generazioni che ora lo studiano sui banchi di scuola. Alla domanda su cosa lo spinga a misurarsi con l'arte di Gaber, Di Gemma risponde: "Necessità di ripercorrerlo, come un bisogno non fisico ma interiore. Come fosse una linfa, che ti alimenta, ti sostiene perché ci sono in lui tutti i valori che una persona onesta vorrebbe raggiungere ed è bello essere stati segnati da Gaber, vivendo sotto la sua ombra, perché è impossibile superarlo. E' una protezione, un punto fermo, un riferimento per una coerenza del ragionamento, lucido." Tra Gaber e Di Gemma anche una grande amicizia, di cui il ricordo più piacevole "A parte i suoi spettacoli, che mi sconvolgevano ogni volta, lo aspettavo in camerino e stavo con lui fino alla fine, era straordinario e percepivo il suo piacere nel condividere con me questi momenti. Non dimenticherò mai quel suo abbraccio spontaneo, così inaspettato... paterno e fraterno allo stesso tempo." L’ex Teatro di Milano - Cinema Orione cambia gestione e diventa “EcoTeatro” la prima sala milanese che offre servizi culturali nel rispetto dell’ambiente e della qualità della vita: elettricità da fonti rinnovabili, risparmio energetico, materiali riciclati, raccolta differenziata e parte dell’incasso destinata alla piantumazione di nuovi alberi per compensare l’anidride carbonica prodotta dall’attività. Una scelta innovativa e responsabile quella del nuovo gestore, l’ente no profit “Muse Solidali Cooperativa Impresa Sociale”, che rende la città di Milano ancora più smart e internazionale. Walter Di Gemma conduce con grande successo la trasmissione "Cantalombardia" al fianco di Sabrina Musiani, in assoluto il format di Antenna3 più seguito dedicato alla canzone lombarda. 30 anni di carriera in cabaret tra i più noti e storici palchi, due volte vincitore del Premio Giovanni D'Anzi è senz'altro uno degli esponenti più interessanti del panorama musicale lombardo contemporaneo. Le sue traduzioni di Jacques Brel sono apprezzate in tutto il mondo e hanno ricevuto uno speciale riconoscimento dalla famiglia del famoso cantautore belga. E' stato uno degli artisti coinvolti nel Primo Festival della Nuova Lingua Lombarda, progetto ideato dalla Regione Lombardia e dal Comune di Spirano (Bg) Info e prenotazioni Poltronissima € 30.00 | Over 60 € 23.00 | Under 25 € 23.00 Poltrona e Galleria € 23.00 | Over 60 € 16.00 | Under 25 € 16.00 EcoTeatro, via Fezzan 11, Milano Biglietteria aperta da giovedì a sabato ore 15-19 Telefono 02 82773651 - 370 142 42 92 Per interviste e approfondimenti Ufficio Stampa Walter Di Gemma - Violetta Serreli violettaserreli@gmail.com Tel. 3405250155 Ufficio Stampa EcoTeatro Milani&Cadeo www.milanicadeo.it milani.cadeo@gmail.com Patrizia Milani 339.65.61.812