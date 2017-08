Omaggio a Hirokazu Kore-Eda: dal 22 agosto al 9 settembre allo Spazio Oberdan

Dal 22 agosto al 9 settembre lo Spazio Oberdan omaggia Hirokazu Kore-Eda, autore tra i più importanti del cinema giapponese contemporaneo, proiettando nove dei suoi capolavori.

I film del regista, sceneggiatore, montatore e produttore Hirokazu Kore-Eda indagano i temi più centrali dell'esistenza umana senza offrire una risposta consolatoria, ma formulando continuamente domande che emozionano e costringono a riflettere.

Di seguito il programma della rassegna:

Martedì 22 agosto ore 21:15

Nobody Knows

R., sc. e mont.: Hirokazu Kore-Eda. Int.: Yuuya Yagira, Ayu Kitaura. Giappone, 2004, 141’ v.o. sott.it.

A Tokyo quattro ragazzi vivono felicemente con la loro madre in un piccolo appartamento. Hanno padri diversi e nessuno di loro ha mai frequentato la scuola. Tutti, compreso il padrone di casa, credono che esista solo uno di loro. Ma un giorno la madre va via, lasciando pochi soldi, qualche riga e la raccomandazione al maggiore dei figli di badare agli altri. I quattro fratelli si trovano improvvisamente catapultati nel mondo. Un'avventurosa odissea in miniatura li attende.

Mercoledì 23 agosto ore 16:30

Air Doll

R., sc. e mont.: Hirokazu Kore-Eda. Int.: Jô Odagiri, Du-na Bae. Giappone, Giappone, 2009, 125’ v.o. sott.it.

Storia di una bambola gonfiabile che sviluppa un'anima. Esplorando il mondo che la circonda la bambola si innamora presto di Junichi, impiegato di una videoteca. Quando tutto sembra mettersi per il meglio, una serie di inaspettati eventi crea scompiglio nella sua fragile esistenza



Giovedì 24 agosto ore 21:15

After life

R., sc. e mont.: Hirokazu Kore-Eda. Int.: Arata Iura, Susumo Terajima. Giappone, 1998, 118’, v.o. sott.it.

Ogni lunedì mattina un ristretto numero di consulenti si incontra con un gruppo di persone morte da poco per aiutare ciascuno di loro a selezionare nel loro passato le cose degne di essere tramandate ai posteri. Hanno tre giorni di tempo per fare questo perché il giovedì arrivano dei filmmaker che iniziano a ricreare le situazioni prescelte per poter realizzare un film da proiettare al cinema nel fine settimana. Solo allora il defunto può andare in Paradiso.



Venerdì 25 agosto ore 19

Father and Son

R., sc. e mont.: Hirokazu Kore-Eda. Int.: Masaharu Fukuyama, Machiko Ono. Giappone, 2013, 120’, v.o. sott. it.

Un giorno, Ryota Nonomiya, uomo ricco ed egoista, riceve una telefonata dall'ospedale in cui gli viene rivelato di non essere il padre biologico di suo figlio, un bambino di sei anni. Infatti, al momento della nascita il piccolo è stato scambiato nella culla con il figlio di un'altra coppia. Ryota e sua moglie Midori, sconvolti dalla notizia, si troveranno di fronte a una difficile scelta: riprendersi il figlio biologico o continuare ad allevare il bambino che hanno cresciuto finora.



Sabato 26 agosto ore 21:15

I Wish

R.: Hirokazu Kore-Eda. Int.: Koki Maeda, Cara Uchida. Giappone, 2011, 128’ v.o. sott.it.

In seguito alla separazione dei genitori, i fratellini Koichi e Ryunosuke si trovano a vivere agli estremi opposti dell'isola di Kyushu. Koichi è difatti rimasto con la madre e risiede con i nonni a Kagoshima. Ryu ha invece scelto di rimanere col padre, rocker spiantato che si arrabatta con lavori temporanei e vive nei pressi di Fukuoka. I due si tengono in stretto contatto attraverso le linee del telefono, ma allorché una nuova linea dello Shinkansen è inaugurata, Koichi sogna di una possibile, seppur momentanea riunione.



Domenica 27 agosto ore 15

Maborosi

R.: Hirokazu Kore-Eda. Sc.: Yoshihisa Ogita. Int.: Makiko Esumi, Takashi Naito. Giappone, 1995, 110’, v.o. sott.it.

Un giovane uomo si suicida senza che se ne possa capire la ragione, lasciando soli la moglie e il figlio piccolo. La giovane vedova, Yumiko, si risposa e si trasferisce dalla città di Osaka in un piccolo villaggio di pescatori. Non abbandona però la ricerca del significato del gesto del primo marito.



Lunedì 28 agosto ore 16:45

Still Walking

R., sc. e mont.: Hirokazu Kore-Eda. Int.: Hiroshi Abe, Yoshio Harada. Giappone, 2008, 114’, v.o. sott.it.

Per commemorare la morte del fratello maggiore Junpei, scomparso quindici anni prima, Ryota e sua sorella tornano a far visita agli anziani genitori. Nella vecchia casa sembra che il tempo si sia fermato, anche se le loro vite sono totalmente cambiate. Anche i vecchi dissapori tra Ryota e i genitori sono rimasti, a causa delle scelte di vita non condivise del loro figlio minore.



Martedì 29 agosto ore 19

Maborosi Replica



Mercoledì 30 agosto ore 16:45

Nobody Knows Replica



Giovedì 31 agosto ore 21:15

Ritratto di famiglia con tempesta

R., sc. e mont.: Hirokazu Kore-Eda. Int.: Hiroshi Abe, Yoko Maki, Yoshizawa Taiyo, Kirin Kiki, Isao Hashizume. Giappone, 2017, 117’, v.o. sott.it.

Ryota è un fallito che sembra uscito dalla penna di Svevo: promessa (non mantenuta) della letteratura, giocatore d’azzardo, investigatore privato per tenersi a galla, ex marito di un’ex moglie che ha esaurito le ingentissime scorte di fiducia, padre maldestro di un bambino che conosce poco, figlio fragile di un'anziana madre amorevolmente rassegnata. Basterà una lunga notte di tempesta, con i quattro personaggi obbligati a condividere gli stessi metri quadrati fino all’alba, per attutire gli spigoli del presente e, soprattutto, del futuro?



Venerdì 1 settembre ore 17

Ritratto di famiglia con tempesta Replica



Mercoledì 30 agosto ore 16:45

Nobody Knows Replica



Domenica 3 settembre ore 19

After Life Replica



Martedì 5 settembre ore 21:15

Little Sister

R., sc. e mont.: Hirokazu Kore-Eda. Int.: Haruka Ayase, Masami Nagasawa. Giappone, 2015, 128’, v.o. sott. it.

Nella città balneare di Kamakura le tre sorelle Sachi, Yoshino e Chika perdono il loro padre. L'uomo aveva abbandonato la famiglia anni prima e si era rifatto una vita. Nel tragitto verso il funerale, infatti, le tre ragazze fanno la conoscenza della loro sorellastra, Suzu, una timida ragazza di 14 anni. Sachi, Yoshino e Chika invitano Suzu a vivere con loro, iniziando così una nuova e gioiosa avventura.



Giovedì 7 settembre ore 16:45

I Wish Replica



Sabato 9 settembre ore 17

Still Walking Replica.