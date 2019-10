Omaggio a Joni Mitchell

Protagonista di una ricerca artistica incessante e straordinaria, Joni Mitchell per più di quarant’anni ha ispirato pubblico e musicisti, scavalcando in continuazione imposizioni stilistiche e culturali, lasciando un patrimonio di innovazioni strumentali, poetiche e visive che hanno ben pochi termini di confronto. Proprio a Joni Mitchell è dedicato l’appuntamento di Zig Zag, San Donato Milanese, previsto per sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 17. Dalle origini canadesi, Joni Mitchell, complice una poliomielite, ha cominciato prestissimo a dedicarsi alla musica, scrivendo canzoni e suonando in piccoli locali. Scoperta da Elliott Roberts, uno dei più influenti manager dell’industria discografica, ha esordito nel 1968 con Song to a Seagull per poi diventare l’interprete della stagione di Woodstock con l’omonima canzone. Raffinata nello scegliere le parole così come nell’individuare originali forme armoniche, a partire dalle leggendarie accordature aperte della chitarra, Joni Mitchell si è poi prodigata in un’assidua sperimentazione, attraversando con grande eleganza collaborazioni jazzistiche di rilievo (su tutte quella con il geniale bassista Jaco Pastorius), colorite sfumature pop ed elettroniche e un’instancabile lavorio lirico, comprensivo della rivisitazione della celebre If di Ruyard Kipling nell’album Shine. Le eccentriche variazioni di Joni Mitchell, comprensive anche di una spiccata sensibilità per le arti visive, mantengono sempre un terreno comune e costante nelle “molte facce dell’amore”, come riporta anche il titolo del cofanetto riepilogativo di un’intera carriera, Love Has Many Faces. Un tema scandagliato con grande scrupolo e attenzione: nella conversazione autobiografica con Malka Marom riportata in Both Sides Now (Big Sur), Joni Mitchell afferma che “uno dei miei interessi principali nella vita è quello dei rapporti umani, delle interazioni e dello scambio di emozioni, da persona a persona, fra individui, oppure su scala più ampia, con un pubblico”. Un motivo più che sufficiente per riscoprire una grandissima personalità, come succederà nel corso dell’omaggio di Zig Zag con l’ausilio di letture, ascolti e interpretazioni strumentali. Come tutti gli incontri di Zig Zag, anche per l’omaggio a Joni Mitchell l’ingresso è libero e gratuito (si raccomanda la puntualità) con degustazione enologica finale.