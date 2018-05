Omaggio a Los Angeles

Nella puntata conclusiva della prima parte dell’anno degli appuntamenti di Zig Zag, San Donato Milanese (via Libertà, 10, telefono 025272125) in calendario per sabato 16 giugno 2018, a partire dalle ore 17.00 è previsto un omaggio alla Los Angeles di Rickie Lee Jones, dei Little Feat, di Jackson Browne, di Warren Zevon e degli Eagles. Un salto nel tempo, attraverso ascolti guidati, aneddoti e analisi, in una scena musicale affascinante, sviluppatasi a partire dall’esordio di Jackson Browne, nel 1971 ed esplosa in seguito con il grande successo mondiale degli Eagles. Proprio per il debutto di Jackson Browne venne fondata un’etichetta, l’Asylum Records, nota in quegli anni per essere stata una fucina di cantautori e talentuosi musicisti, poi rapidamente confluita nella Warner Records, all’epoca un altro marchio di grande qualità. Numerose le connessioni tra i musicisti protagonisti di entrambi i cataloghi: Lowell George, indimenticabile chitarrista e leader dei Little Feat interpretò Easy Money, una canzone di Rickie Lee Jones aprendole così la strada verso lo storico album di debutto e il capolavoro Pirates. Gli Eagles incisero le canzoni di Jackson Browne (compresa la celebre Take It Easy, manifesto dichiarato di quella California) e di Tom Waits, e lo stesso Jackson Browne fece conoscere il talento genialoide di Warren Zevon. Sono stati anni di grandi successi e di dischi romantici, ma conditi anche da eccessi, contraddizioni e zone d’ombra. I suoni della cosiddetta West Coast spesso accomodanti, raffinati e affascinanti, nascondevano però tutti i lati oscuri di una città, Los Angeles, dove la distanza tra realtà e finzione resta impercettibile, e di un momento storico, quello del “grande freddo” testimoniato infine dal “correre nel vuoto” di Jackson Browne. Come tutti gli appuntamenti di Zig Zag, anche per l’omaggio alla Los Angeles degli Eagles, di Jackson Browne, di Warren Zevon, dei Little Feat e di Rickie Lee Jones l’ingresso è libero e gratuito, con degustazione enologica conclusiva (si raccomanda sempre la puntualità. Gli incontri di Zig Zag riprenderanno dopo la pausa estiva sabato 15 settembre, sempre alle ore 17.00 con l’omaggio all’Irlanda vista dai Pogues e dai Waterboys a cura di Chiara Giacobbe. Per ulteriori informazioni: www.zigzaglibricd.com.