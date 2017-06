Omaggio ad Andrzej Zulawski: dal 14 giugno al 2 luglio allo Spazio Oberdan

Dal 14 giugno al 2 luglio lo Spazio Oberdan omaggia Andrzej Zulawski, l'autore polacco scomparso lo scorso febbraio, tra i più originali e interessanti registi del panorama europeo dagli anni '70 in poi.

Sei i lungometraggi in rassegna, fra i quali l’ultimo lavoro di Zulawski, Cosmos, Pardo d’Oro per la miglior regia al festival di Locarno 2015.

Di seguito il calendario delle proiezioni:

14.06 ore 16:45

L’importante è amare

R.: Andrzej Zulawski. Sc.: Christopher Franck, A. Zulawski. Int.: Romy Schneider, Jacques Dutronc, Klaus Kinski, Claude Dauphin. Francia, 1975, 110’.

Servais Mons, fotoreporter a caccia di immagini commerciali, avvicina casualmente Nadine Chevalier, attrice interessante, né giovane né anziana, attualmente dimenticata e costretta a prestarsi a filmetti pornografici. Il giovanotto, innamoratosi della donna, le procura segretamente una parte nel Riccardo III che viene messo in scena dallo stravagante Messala e dall';attore omosessuale Karl Zimmer. A tale scopo, Servais deve nuovamente indebitarsi con il lercio ricattatore Mazelli. Fallita la commedia, Nadine e suo marito, Jacques vengono a sapere delle amorose manovre del Mons: la donna cerca di sdebitarsi con una prestazione amorosa che viene rifiutata; il marito, umiliato, si uccide. Servais, che non è riuscito a mantenere in tempo l'impegno verso Mazelli, viene ferocemente pestato dai sicari di questi. Nadine, sperduta, giunge a lui e lo stringe sanguinante a sé.

14.06 ore 21:15

Cosmos - Anteprima

R. e sc: Andrzej Zulawski, dal romanzo Cosmo di Witold Gombrowicz. Int.: Sabine Azéma, Victoria Guerra, Ricardo Pereira, Johan Libéreau, Andy Gillet. Fr./Portogallo, 2015, 103’, v.o. sott. it.

Witold non ha superato gli esami di diritto e Fuchs si è appena licenziato da una società di moda parigina. I due vanno a trascorrere qualche giorno in una pensione familiare dove si imbattono in un inquietante presagio: un passerotto impiccato nel bosco. Witold si innamora della giovane proprietaria che però si scopre essere da poco sposata con un rispettabile architetto. Un’altra impiccagione, quella del gatto, è opera di Witold. Perché? E soprattutto: la prossima vittima sarà un essere umano? Tratto dal romanzo Cosmo di Witold Gombrowicz (Ed. Feltrinelli) un film sciarada, che rimanda al surrealismo storico e al teatro dell’assurdo.

17.06 ore 21:15

La Femme publique

R.: Andrzej Zulawski. Sc.: A. Zulawski, Dominique Garnier. Int.: Valérie Kaprisky, Andrzej Jarosziewicz, Francis Huster, Vincent Martin, Giselle Pascal, Patrick Bauchau. Francia, 1984, 113’.

Ethel, ventenne aspirante attrice parigina, per vivere si spoglia per presunte foto artistiche. Fa un provino per il film di un regista possessivo e genialoide, Lucas Kiesling, apolide e visionario. Inizialmente accettata, viene licenziata per incapacità, pur rimanendo amante occasionale del regista. Sulla sua strada incontra anche Milan, profugo ceco, con cui ha rapporti di contrasto e di passione funambolica. Inserita in un gioco più grande di lei, fra complotti e omicidi, diverrà una star tornando sul set e interpretando Liza ne I demoni di Dostoevskij.

18.06 ore 19

Cosmos – Anteprima Replica

20.06 ore 21:15

Possession

R.: Andrzej Zulawski. Sc.: A. Zulawski, Frederic Tuten. Int.: Isabelle Adjani, Sam Neill, Margit Carstensen, Heinz Bennet, Johanna Hofer. Francia/Germ. Ovest, 1981, 123’, v.o. sott. it.

Berlino: a Mark, sposato con Anna e padre di Bob, sembra cadere il mondo addosso quando scopre il tradimento della moglie. Anna continua a negare l'evidenza e le discussioni col marito finiscono per degenerare in violenti litigi. Mark, per nulla rassegnato a perdere la moglie, incarica due investigatori privati di pedinarla per scoprire l'identità dell'amante, ma qualcosa va storto: i due uomini scompaiono uno dopo l'altro. Mark decide così d'indagare per conto suo, ma scoprirà una verità a dir poco agghiacciante: l'amante di Anna non è un uomo, ma un essere mostruoso partorito dalla stessa donna.

20.06 ore 17

L’Amour braque – Amore balordo

R.: Andrzej Zulawski. Sc.: A. Zulawski, Etienne Roda. Int.: Sophie Marceau, Tchéky Karyo, Francis Huster, Christiane Jean, Jean.Marc Bory. Francia, 1985, 100’.

Dopo una rapina in banca, Mickey e i suoi soci si recano a Parigi. In treno Mickey conosce Léon, un giovane transfuga ungherese di nobile estrazione, lo prende in simpatia e, arrivato alla Capitale, lo presenta all'amante Marie, che è stata costretta a fare la mantenuta di lusso nella gang dei quattro fratelli Venin, implicati nei più loschi traffici. Léon e Marie sono presi dal grande amore, ma si trovano anche coinvolti in una sequela di rapimenti e assassini. L'appartamento dei Venin è distrutto, Mickey salva Marie, mentre Léon, sempre esitante e un po' candido, è travolto nel turbine della passione e degli eventi scatenati dalle bande rivali. Mickcy uccide Claude Venin e poi dà la caccia al fratello Gilbert, il quale, morente, è obbligato a rivelare l';indirizzo del terzo fratello (Edgar). Mickey e i suoi figli riescono a trovarlo, ma è Simon, l'ultimo dei quattro fratelli, che a loro preme sopra ogni altra cosa. Ucciso anche Edgar, Mickey decide di recarsi, armi alla mano, al teatro, in cui si esibisce Aglaè, una non più giovane attrice drammatica, della quale è ardentemente innamorato il quarto deiVenin, che muore assassinato in un parcheggio. Tutta la guerra è stata mossa da Mickey, che ha ucciso perMarie. Ma la bella Marie non l'ama: così perderà la vita anche lei e nella sparatoria conclusiva morirà lo stesso Mickey, mentre lo sconvolto Léon riesce a fuggire.

21.06 ore 17

Cosmos – Anteprima Replica

23.06 ore 21

La Fidélité

R. e sc.: Andrzej Zulawski. Int.: Sophie Marceau, Pascal Greggory, Guillaume Canet, Michel Subor, Magali Noël. Francia, 2002, 158’.

Un grande magnate canadese dell'editoria scandalistica assume Clélia, una giovane e valida fotografa, perché vuole rinnovare l'immagine del suo gruppo editoriale. Nello stesso tempo si innamora di lei Clève, un editore che punta alla qualità letteraria e lei, affascinata dal suo modo di essere, accetta di sposarlo. Quando per il suo lavoro conosce Nemo, un fotografo specializzato in servizi-choc si sente unita a lui dal comune amore per le immagini. La loro complicità si trasforma in passione che si esprime solo attraverso la fotografia.

24.06 ore 15

Possession Replica

24.06 ore 21.15

Cosmos – Anteprima Replica

25.06 ore 15

L’importante è amare Replica

28.06 ore 17

La Femme publique Replica

29.06 ore 21:15

Cosmos – Anteprima Replica

02.07 ore 15:30

La Fidélité Replica

02.07 ore 21:30

L’Amour braque – Amore balordo Replica.