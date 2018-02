Sarà dedicato ai Talking Heads, una delle realtà più intelligenti, curiose e innovative nella storia del rock'n'roll, il prossimo incontro a Zig Zag (San Donato Milanese, via Libertà, 10, telefono 025272125) previsto per sabato 10 marzo, a partire dalle ore 17 e curato da Fulvio Felisi. Per tutta la durata della loro esistenza, dal 1977 al 1991, i Talking Heads sono stati infaticabili ricercatori che hanno attraversato i suoni nervosi ed elettrici di New York accanto a Patti Smith, ai Television e ai Ramones per poi evolversi nell'incontro con le suggestioni africane nel capolavoro di Remain In Light, uno dei dischi più importanti della musica contemporanea del ventesimo secolo, fino alle esplorazioni nella remota America di True Stories e nelle sfumature pop di Speaking In Tongues e Little Creatures. Attorno al nucleo originario composto da David Byrne, Tina Weymouth, Chris Frantz e Jerry Harrison si è sviluppata una rete di collaborazioni che li ha portati a condividere le loro intuizioni con il produttore Brian Eno, il chitarrista Adrian Belew e, dal punto di vista delle immagini, con il regista Jonathan Demme con cui hanno girato il sorprendente Stop Making Sense. Fulvio Felisi, collezionista e tra i massimi esperti della scena underground di New York, ripercorrerà vita e musica dei Talking Heads in coabitazione con i Gobar (Cristina Gambalonga, voce, Renato Pacchioni, chitarra e voce, Paolo Ronchetti, chitarra e voce) e con la partecipazione speciale di Chiara Giacobbe (violino e voce). Come tutti gli incontri del calendario di Zig Zag, anche l'omaggio ai Talking Heads è libero e gratuito, con degustazione enologica conclusiva (si raccomanda la puntualità).