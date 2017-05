"Omaggio a Michelangelo Antonioni": dal 5 al 13 giugno allo Spazio Oberdan

Dal 5 al 13 giugno lo Spazio Oberdan omaggia il regista Michelangelo Antonioni, scomparso da dieci anni, proiettando cinque suoi lungometraggi.

Nel palinsesto: Il deserto rosso, storia di Giuliana e della sua lotta per riempire un'esistenza vuota (5 giugno ore 18, 10 giugno ore 15); Professione Reporter, che racconta di un cambio d'identità quantomai pericoloso (6 giugno 16:30, 9 giugno 21:15,); Zabriskie Point, racconto dell'amore, della ribellione e della libertà di due giovani (7 giugno ore 17, 11 giugno 18:45); Identificazione di una donna​, sulla ricerca di un'attrice da parte di un regista, che finisce per coinvolgere la sua vita privata (8 giugno ore 17); Al di là delle nuvole, film in quattro episodi sul viaggio di un regista alla ricerca delle giuste ambientazioni per il suo film (12 giugno ore 17).

In programma anche due documentari strettamente legati ad Antonioni: Blow Up di Blow Up (in anteprima per la città di Milano), in cui la regista Valentina De Agostinis ricostruisce la lavorazione del capolavoro omonimo del 1966 (8 giugno ore 19:30, 13 giugno ore 17); e Acqua e zucchero – Carlo Di Palma, i colori della vita, ritratto del grande direttore della fotografia che fu sul set con Antonioni per diversi film (6 giugno ore 19, 11 giugno ore 15).