All'interno degli eventi espositivi di PHOTOFESTIVAL 142 la onlus l'incontro 142 è lieta di presentare la mostra ON STAGE collettiva di ex-allievi del corso per fotografi di scena dell'Accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro alla Scala di Milano a cura di Paola Riccardi Una selezione dei migliori scatti degli ex-allievi dei corsi di fotografia di scena dell'Accademia del Teatro alla Scala racconta la magica luce del palcoscenico, le atmosfere del backstage, le sale prove e le sale concerto scaligere e svela tutto il fascino di una professione costantemente "on stage", a pieno contatto con arte, recitazione, musica. L'iniziativa si inserisce all'interno delle esposizioni di PHOTOFESTIVAL 2017 e intende promuovere la pratica artistica in ambito fotografico e orientare i giovani che intendono rivolgersi alla fotografia professionale verso una realtà di formazione di livello internazionale che punta all'eccellenza come quello offerto dall'accademia delle Arti e dei Mestieri del Teatro alla Scala. INAUGURAZIONE Giovedì 4 MAGGIO 2017 dalle ore 18.30 alle 21 presso lo spazio espositivo alcentoquarantadue viale Monza 142 (di fianco allo Zelig) - MM1 Gorla - Milano la mostra rimarrà aperta fino a mercoledì 24 maggio 2017 da lunedì a venerdì dalle 17 alle 21 sabato e domenica dalle 15 alle 21 Ingresso libero Per informazioni e materiali stampa: l'incontro 142 onlus Viale Monza 142, Milano associazionelincontro.milano@gmail.com www.lincontro142.jimdo.com 02 91.53.51.87 La onlus l'incontro è nata nel 1987 con obbiettivi di matrice sociale e culturale, proponendosi come luogo di aggregazione, inclusione e partecipazione e come realtà integrata al quartiere e alla città. Operante in attività di solidarietà sociale con corsi di italiano, di alfabetizzazione informatica e pratica sportiva, nel 2017 l'associazione si riprogramma in nuove iniziative tra cui la sede espositiva alcentoquarantadue aperta al pubblico, la promozione della pratica culturale e artistica, il sostegno alla creatività giovanile, l'erogazione di attività di formazione, orientamento e consulenza per giovani, proposte di attività ludiche e ricreative per tutti, pratiche olistiche e di benessere, presentazione libri.