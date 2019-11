Onde sonore: workshop di musica live per famiglie

Per famiglie con bambini 9-36 mesi

Un’interazione continua tra Anna e i piccoli con le loro famiglie, attraverso un

repertorio musicale di qualità e molto vario così da stimolare la curiosità verso qualsiasi espressione musicale. I partecipanti saranno coinvolti in brevi brani cantati o suonati dal vivo con la tastiera di Anna, per sperimentare e fare musica insieme sia col corpo che con la voce.



Per richiedere prenotazioni ed informazioni contattare : loplop@maremilano.org oppure 351 688 2106