"One Hour": il 22 aprile all'Alcatraz ogni ora una festa diversa

Sabato 22 aprile all'Alcatraz si terrà One hour - Ogni ora una festa diversa.

«Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare» diceva Eraclino e la serata, ispirandosi a questo aforisma, sarà caratterizzata dall'alternarsi di una festa diversa per ritmi e atmosfere allo scoccare di 60 minuti.

Ogni ora quindi, il party si trasformerà passando dalla dance anni '90 al rock anni '60, fino all'elettronica e al pop.

La musica verrà affidata allo staff di All You Can Beat.