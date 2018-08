ONE NIGHT WITH ELVIS OFFICIAL FAN CLUB presenta SABATO 1 SETTEMBRE 2018

ONE NIGHT WITH JAMES BURTON, un imperdibile concerto Live dove il famoso chitarrista di Elvis (dal 1969 al 1977) si esibirà con il grande Luca Olivieri e la sua band

Per info e prenotazioni

email Franco Rapillo: frapilloelvis@hotmail.com

cell.: 347.4862456.

tel.: 0362/300046 - 0362/303308.