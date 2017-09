Milano capitale della sostenibilità dell’ambiente marino:

Il 3 e 4 ottobre in scena al Teatro Franco Parenti ONE OCEAN Forum



Due giorni di dibattiti, interventi, testimonianze e tavoli di lavoro

per accrescere la consapevolezza sullo stato dell’ecosistema marino

e diffondere una cultura ambientale.



Il programma di ONE OCEAN è stato sviluppato sulla base di 4 temi portanti, che rappresentano le tematiche più urgenti e di maggior rilievo connesse allo stato attuale degli oceani:



- Marine Litter & Pollution, vale a dire gli enormi quantitativi di rifiuti presenti in tutti i mari del pianeta, in grado di arrecare danni estremamente significativi alle catene alimentari e alla vita degli ecosistemi marini (l'inquinamento marino sta portando più di 1.300 specie all'estinzione)



- Climate and Global Changes, responsabili dell’acidificazione delle acque e dei conseguenti effetti sul benessere e sulla conservazione degli habitat oceanici



- l’implementazione delle Blue Technologies come opportunità di sviluppo dell’economia marittima, utilizzando l’innovazione e la ricerca come base per nuove politiche produttive e commerciali



- l’Ocean Literacy, ovvero la diffusione di una cultura che permetta la comprensione dell’influenza che l’oceano ha sulla nostra vita e l’influenza che le nostre scelte e le nostre azioni hanno sull'oceano.