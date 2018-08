Open day Afrodite

Il 23 settembre vi aspettiamo in Corso di Porta Nuova 38 - Milano per il nostro Open day!



Una giornata dedicata al tema della comunicazione declinato da diversi punti di vista; approfitta di questo appuntamento gratuito per conoscere la nostra èquipe e provare un assaggio dei nostri seminari.



E' possibile iscriversi alla sessione mattutina o a quella pomeridiana, oppure all'intera giornata.



A chi si iscrive all'intera giornata verrà rilasciato attestato di partecipazione.



Per partecipare è necessaria la prenotazione al 3453371506 o scrivendo a milanocorsi@hotmail.it.



SESSIONE MATTUTINA (ore 10-13):



Cosa significa comunicare?



Valentina Sambrotta, sociologa, esperta in psicologia forense e criminologia, professional counselor. Fondatrice e presidentessa di Afrodite.



Comunicare per immagini



Andrea Colombo Lozza, laureato in comunicazione pubblica e d'impresa, fotografo e vice-presidente di Afrodite.



Comunicare meglio per vivere meglio



Massimo Brugnoli, ​life coach professionista, master practitioner in Programmazione Neuro Linguistica.



Parole e suono: il potere di un irresistibile mix



Paolo Kunzler, strumentista con "Licenza di teoria solfeggio e dettato musicale e compimento inferiore" in chitarra classica, musicoterapeuta.



SESSIONE POMERIDIANA (ore 14-17):



La comunicazione nelle relazioni: un punto di vista sistemico



Silvia Canzi, laureata in architettura, operatrice reiki, rebirther professionista, esperta in costellazioni familiari e sistemiche.



La comunicazione a livello energetico



Pia Ahrberg, Operatrice olistica, Pranic Healer, Aromaconsultant, esegue sessioni di Pranic Healing, Psicoterapia Pranica e Consulenze di Oli Essenziali.



Mindfulness: comunicare consapevolmente con noi stessi e con gli altri



Giuseppe Coppolino, istruttore di mindfulness metodo Insight, life coach e counselor relazionale. Autore del libro "A mente serena" edito da Hoepli.



La comunicazione non verbale nella scrittura: alla scoperta di noi stessi con la grafologia



Elisa Tricarico, laureata in sociologia e specializzata in criminologia, grafologa professionista.



Al termine della giornata, a partire dalle 18.30, avremo il piacere di offrirvi un aperitivo durante la mostra delle foto partecipanti al concorso "Milano a colori".