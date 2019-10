Open day della nonviolenza allo spazio foppette

Domenica 6 ottobre lo Spazio Foppette organizza, come ogni anno, il suo Open Day: un momento per conoscere le associazioni che condividono questo Spazio e per prendere parte a laboratori e incontri sulla nonviolenza, la pace, il disarmo e la spiritualità.

Quest’anno la scaletta prevede la proiezione di un breve documentario sulla situazione mondiale delle armi nucleari, una chiacchierata (con caffè) sul tema del risultato e del significato delle azioni, un momento ludico con elevazione di palloncini colorati per diffondere un messaggio di pace e per finire un Happy Hour condiviso che si protrarrà in serata continuando a chiacchierare insieme.

Programma:

• ore 15:00 Nucleare e Disarmo: introduzione, video e discussione

• ore 16:30 Cafè la Paz - Quattro chiacchiere (e un caffè): "Un'azione è valida solo se si ottiene un risultato?"

• ore 18:00 Lancio dei palloncini: elevazione delle riflessioni raccolte durante il Cafè la Paz

• ore 19:30 Happy hour

L’Open Day di Foppette è un appuntamento fisso nella prima settimana di ottobre per ricordarci e celebrare insieme la Giornata Mondiale della Nonviolenza che cade il 2 di questo mese, giorno di nascita del Mahatma Gandhi.

Spazio Foppette è uno spazio di condivisione aperto a realtà nonviolente e antirazziste in cui l’aspetto della lotta sociale non si oppone alla ricerca spirituale e si cerca di applicare, in qualunque relazione, la “Regola d’Oro” che dice “tratta gli altri come vorresti essere trattato”.

Le Associazioni organizzatrici sono:

Mondo Senza Guerra e Senza Violenza – Argonauti per la Pace; Convergenza delle Culture; Il Messaggio di Silo – Foppette.