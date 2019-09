Open day @farm 65: un’occasione imperdibile per scoprire i prossimi appuntamenti 2019 dedicati al food

12.09.19 – dalle 18.30 alle 21.00 – Farm 65 – Via Alzaia Naviglio Pavese, 260 – 20142 Milano



Come rendere più piacevole il rientro dalle vacanze? Farm 65 invita tutti a una serata, gratuita e con obbligo di conferma di presenza, all’insegna del divertimento e del buon cibo, da vivere rigorosamente tutti in compagnia. L’open day del 12 settembre sarà l’occasione per scoprire la meravigliosa location, gli appuntamenti per la nuova stagione dedicati al mondo del food e per conoscere gli chef protagonisti dei corsi che, per l’occasione, prepareranno alcune delle loro ricette più gustose deliziando i partecipanti con sfiziosi assaggi.

Farm 65 è un concept innovativo di location fisica che punta al mondo del food in tutte le sue mille sfaccettature. L’open day del 12 settembre permetterà di scoprire i prossimi appuntamenti previsti per il 2019 in questo luogo pensato per cucinare, imparare, condividere, sperimentare e soprattutto divertirsi. La location è un incredibile loft situato nella suggestiva area dei Navigli milanesi, uno spazio pensato per far vivere un’esperienza di intrattenimento unica, ma allo stesso tempo formativa. Durante la serata, oltre a assaporare alcune delle più gustose ricette degli chef di Farm 65, si potranno anche conoscere le novità che caratterizzeranno questa nuova stagione. RisoTiamo, Maratone di una Cucina Gentile, Semplicemente Plumcake, Dolci al Cucchiaio, Pasta fresca - Colori d’Autunno e la Cucina Meneghina, sono solo alcuni degli imperdibili appuntamenti che si avvicenderanno a Farm 65 durante questo finale di anno.

Gli chef e i piatti proposti durante l’open day del 12 settembre 2019 saranno:

- CHEF PIETRO ARLATI - Pasta fresca (culurgiones con sugo particolare).

- CHEF GIACOMO SALMOIRAGHI - Risotto alla lavanda.

- CHEF SEBASTIAN - Risotto (Il Bosco): Riso di Farm, ingredienti di Sebastian.

- CHEF LAURA NORI - Torta Popa, Vegana al cacao, Chiffon Arancia + mono: capresina, saraceno pistacchio, panna cotta, mousse cioccolato.

- CHEF ERIK AVOLIO - Fregola di mare con vongole, totani e bottarga; spigola in crosta con crema al vermentino; Alici marinate con rucola e pane carasau.



Master partner dell’evento del 12 settembre 2019 saranno i brand Electrolux e Birrificio Angelo Poretti.



Partecipare alla serata gratuita del 12 settembre è semplicissimo, basta confermare la propria presenza al seguente link: www.farm-65.com/appuntamenti/articolo/farm65-open-day/277/1







Per ulteriori informazioni:

