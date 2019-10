Open day in Croce Bianca milano centro

Milano – 21 ottobre 2019. La storica sede di via Vettabbia apre le porte a chi vuole toccare con mano la realtà del volontariato nel soccorso in emergenza ed urgenza a Milano.



Ti sei mai chiesto cosa accade quando chiami il 112 o il 118?

Vorresti sapere come e quando utilizzare un defibrillatore?

Vorresti conoscere i soccorritori che prestano soccorso sulle ambulanze?

Sei curioso di sapere cosa li spinge a svolgere questa particolare forma di volontariato nell'assistenza pubblica?

Ti domandi come diventare soccorritore tu stesso?



Per soddisfare queste ed altre curiosità, Croce Bianca Milano Centro ti dà appuntamento lunedì 21 ottobre a partire dalle ore 19:00 presso la sede di via Vettabbia 4 a Milano.



Durante la serata avrai l’opportunità di incontrare i soccorritori più esperti che saranno felici di condividere aneddoti accumulati in carriere lunghe anche diversi decenni sempre fedeli all'associazione.



Potrai, inoltre, conversare con gli istruttori qualificati CeFra ed Iref e conoscere l’esperienza dei militi ed ausiliarie più giovani che da poco hanno concluso l’iter formativo.



L’Open Day sarà quindi un’occasione unica per visitare la sede di Croce Bianca Milano Centro e conoscere la realtà associativa da vicino.



Cosa aspetti? Manchi solo tu!





Per informazioni scrivici a

sezioneformazione@crocebiancamilanocentro.org