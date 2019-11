Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

OPEN DAY KIDS AUXOLOGICO La salute inizia nell'infanzia. Lo afferma in modo sempre più deciso la scienza: se in passato si dava importanza quasi totale alla genetica, oggi la nuova scienza dell’epigenetica, cioè delle influenze ambientali sui nostri geni, ci dice che un ruolo importante va assegnato alla prevenzione, ai controlli medici regolari, agli stili di vita, alla nutrizione, a una corretta attività fisica. Insomma, all’equilibrio psicofisico. Ed è a queste conoscenze e a questi principi che si ispira Auxologico nel lanciare l’iniziativa rivolta alla tutela e alla promozione della salute dei bambini e dei ragazzi. In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza, Auxologico dedica una giornata speciale a bambini e ragazzi da 0 a 18 anni e alle loro famiglie all'insegna della salute e del divertimento. «L’intento dell’Open Day», spiega il Dott. Roberto Besana, Responsabile del Servizio Pediatria di Auxologico, «è quello di sensibilizzare le famiglie sull’importanza della crescita sana offrendo consulti individuali con gli specialisti e conferenze su diversi temi. Altrettanto importante è avvicinare anche i più piccoli all’idea che prendersi cura di sé è importante, dall’imparare insieme a lavarsi correttamente i denti al conoscere le buoni abitudini per addormentarsi. Alimentazione, sport, sonno, crescita, pubertà, igiene orale, vista, salute del cuore, disostruzione pediatrica, sono solo alcuni dei temi al centro dell'Open Day KIDS di Auxologico. Gli specialisti saranno a disposizione per attività gratuite (incontri, laboratori e conferenze) in 5 sedi a Milano e Meda. E per tutti gli appassionati del basket, il Capitano della Pallacanestro Cantù, Andrea La Torre, sarà presente a Meda per incontrare i ragazzi. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla partecipazione di professionisti sanitari di Auxologico a cui va uno speciale ringraziamento. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, POSTI LIMITATI! SCARICA IL PROGRAMMA al sito www.auxologico.it/opendaykids2019 POTRAI TROVARE ATTIVITÀ SU: alimentazione sana anoressia, bulimia e altri DCA cardiologia pediatrica come leggere percentili e curve di crescita crescita sana diagnostica prenatale dislessia, discalculia e altri DSA disostruzione pediatrica igiene orale sviluppo puberale sonno dei bambini e dei ragazzi sport e come sceglierlo vista QUANDO Sabato 23 novembre 2019 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE Tutte le attività sono GRATUITE I bambini possono partecipare ai laboratori solo se accompagnati da un genitore Prenotazione obbligatoria (dove specificato) al sito www.auxologico.it/opendaykids2019 INFORMAZIONI 02 619112628/2301 - pressoffice@auxologico.it