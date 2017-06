Open fence di Yuval Avital

In Open Fence, progetto nato dall'incontro tra architettura, arte, etica ed estetica, Avital usa il suono per trasformare l'ontologia del "recinto" da barriera di chiusura a varco di apertura. Il suono diventa quindi connettore e risorsa per produrre arte accessibile a tutti, indipendentemente dal background culturale, dalla conoscenza musicale o dall'età, dando vita a un continuum multisensoriale ed immersivo interdisciplinare. L'evento sonoro offrirà al pubblico la possibilità di prendere parte a un rito collettivo in cui si affiancheranno musicisti professionisti e gente comune che suoneranno Open Fence contemporaneamente lungo i due lati del recinto, utilizzando sia partiture musicali complesse (per i musicisti) che altre dalle linee guida semplici (pensate per il pubblico non professionista). L'esecuzione si appoggerà infatti sia a un organico di percussionisti solisti del Conservatorio "G. Verdi" di Milano guidati dal Maestro Andrea Dulbecco, sia a un ensemble di Crowd Music (il termine "crowd music", coniato da Avital nel 2011, fa riferimento alla 'folla' come un gigantesco anti-coro e si basa sul coinvolgimento attivo di un grande pubblico, eterogeneo e non necessariamente composto da musicisti, guidato da partiture grafiche e verbali di facile comprensione): il primo eseguirà una partitura complessa di 15 patterns a 5 note; il secondo ensemble, formato da un gruppo di volontari che prenderanno parte attiva alla performance, suonerà le canne di ferro del recinto attraverso un meccanismo complesso di maniglie e pesi, seguendo linee guida semplicissime, leggibili ed eseguibili anche da un bambino. La durata della performance di quest'imponente scultura sonora può variare da un minimo di 25 minuti fino a un massimo di 24 ore: nel caso del 21 giugno partirà alle ore 19:00 e terminerà alle 21:00. Per partecipare all'evento come esecutore volontario all'interno del Crowd Music Ensemble si può scrivere a: office@yuvalavital.com.