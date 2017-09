"Open It": il 24 settembre teatro e circo in piazza Schiavone, gratis

Domenica 24 settembre la rassegna Open It, che porta spettacoli teatrali nelle strade e nelle piazze dei municipi di Milano, apre in piazza Schiavone (municipio 9).

Dalle 10 alle 15:30 il Laboratorio di ricordi coinvolgerà le famiglie. Dalle 12 alle 17 inoltre, esibizioni circensi animeranno il quartiere. In caso di pioggia le attività saranno spostate allo Spazio Terzo Tempo Ululì di via Candiani, 71. Prossimo appuntamento il 29 settembre alla Casa dell’ArtEducazione di via Pontano (municio 2).