Open night gratuita "Questo piccolo grande amore: welcome to the jungle of love"

Tutti hanno bisogno dell’amore, peccato che non tutti sappiano come e cosa farne.

Perdiamo continuamente opportunità e altrettanto continuamente permettiamo la trasformazione di un’opportunità in un incubo.

La cattiva gestione di un rapporto, sin dalle sue prime fasi, è la causa principale della sofferenza che lo stesso rapporto produrrà nel tempo. Ma se il danno lo si può evitare e un’opportunità si può far fruttare, perché non farlo?

LoveLiars© é un'opportunità unica, non solo per i suoi insegnamenti, ma anche per le opportunità che offre: basata sulle teorie dell’evoluzionismo, delle Dinamiche Sociali di matrice statunitense e di quelle in tema di comportamento e comunicazione elaborate dallo psicologo italiano Stefano Benemeglio rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che intendono smettere di credere alle favole, conoscere gente nuova e trarre soddisfazione, anziché sofferenza dalla propria vita sentimentale.