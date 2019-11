Giovedì 5 dicembre 2019, dalle ore 18.30 alle ore 21.30, Job Farm apre le porte della sua sede in via Duccio di Boninsegna, 21 a Milano per l’evento “Open Night: Nuovi percorsi e storie di successo degli alumni” dedicato alla presentazione delle nuove edizioni dei Master in partenza a Gennaio 2020.

Durante l’evento, gratuito previa registrazione, verranno approfondite le tematiche dei Master in Digital Marketing, Risorse Umane ed Export Management Food and Beverage in Asia; saranno inoltre presentati i due nuovi percorsi di specializzazione in Corporate Social Responsibility ed Export Management – Middle East. Per dare un’anticipazione dei corsi di alta formazione ai futuri corsisti, verrà offerta la possibilità di partecipare ad uno dei cinque workshop in programma.

Una serata di incontro, networking e condivisione dei temi a maggior spinta occupazionale con docenti, alumni e professionisti.



PROGRAMMA

I workshop inizieranno alle ore 19.00



- Workshop 1: "La Corporate Social Responsibility: un nuovo paradigma"

- Workshop 2: "Non è tutto Instagram quello che luccica: creiamo insieme una (micro) social media strategy in 30 minuti”

- Workshop 3: "I percorsi di carriera e lo sviluppo dei talenti in azienda, il sistema di feed-back e l'importanza del coaching per il futuro HR"

- Workshop 4: "Lawrence d’Arabia: da leader nel deserto ad export manager. Come guiderebbe un’azienda che esporta nella penisola arabica?"

- Workshop 5: “Tra Mianzi e Guanxi – come approcciarsi alla cultura cinese e come coltivare relazioni di successo”



Al termine dei workshop seguirà un aperitivo



Per informazioni e registrazione:

Sara Lucini – comunicazione@jobfarm.it

Alessandra Lualdi – social.hr@jobfarm.it

Telefono – 02 86464080