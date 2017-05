Open Reading @ Tac teatro

Una serata free entry dedicata alla scrittura e a chi la ama. Una serata aperta a tutti, appassionati e scrittori. A microfono a perto, a cuore aperto! Con un ospite speciale: Alessio Lega. http://www.alessiolega.it/ Ciascuno potrà leggere un proprio testo, basta prenotarsi entro le h 19 di giovedì via mail, su faccialibro, o al telefono. La serata è anche l'occasione per visionare gratuitamente l'esposizione "Acchiappasogni" e poter lasciare un vostro sogno che diventerà parte del nuovo allestimento che verrà fatto dal 6 dicembre al 19 dicembre 2017 presso la biblioteca comunale Cresenzago -Mi- Guarda il Video https://www.facebook.com/tac.teatro/videos/1090804381029465/ Nota: Abbiamo chiamato l'open reading "passaggi e stazioni" dopo l'intervento della polizia in Stazione Centrale di martedì 2 maggio, durante il quale 52 immigrati sono stati portati in questura e al quale a fatto seguito l'intervento dell'Amsa (volevano fare pulizia, infatti). Verranno a leggere i loro testi due ragazzi della "Rete Sociale Noi ci siamo! Con Abd el Salam" Ass Cult TAC Teatro -Production-Pedagogical projects-integration- Promuove l'arte, la cultura e l'accesso democratico alla bellezza www.tacteatro.wordpress.com TAC Teatro via Padova, 136 tac.teatro@gmail.com tel 3351472540