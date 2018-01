Open wine in piazza Castello

TUTTI I MERCOLEDI' vi aspetta una serata all'insegna del buon vino e della musica dal vivo, il tutto in una cornice fantastica come quella di Piazza Castello!



>Start OPEN WINE:

-Dalle h.19:30 con ricco buffet di qualità e musica dal vivo fino alle 22:30 al prezzo di 15€

-Dalle ore 22:30 sarà possibile accedere al prezzo di 10€ con 1 consumazione oppure la serata continua OMAGGIO per tutti con il bracciale all' Old Fashion Milano (entro 00.00 per gli uomini / 00.30 per le donne).



> Al prezzo di 20€ a persona sarà possibile riservare un tavolo d’appoggio con ulteriori bottiglie al tavolo oltre all’Open Wine!



> Musica dal vivo e Karaoke per tutta la sera by Pietro Coccioli



> La nostra selezione di vini:

BIANCO

Fidelio Catarratto | Principe di Corleone

ROSSO

Fidelio Nero D'Avola Syrah | Principe di Corleone



> I nostri baristi saranno a vostra disposizione per riempire i calici quando e quante volte vorrete illimitatamente!



> More info:

342 5198414 / 393 8939124



#InVinoVeritas #Serendepico #Milano