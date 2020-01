Opening mostra people and things di Zino

PEOPLE AND THINGS

Mostra personale di ZINO, aka Luigi Franchi

A cura di Greta Zuccali



Il 22 gennaio 2020, lo spazio espositivo HUB/ART presenta a partire dalle ore 18:30 “People and Things” di Zino (nome d’arte di Luigi Franchi), a cura di Greta Zuccali e realizzata grazie al supporto tecnico di Interface Facility Management e GAG London.



La mostra porta in scena una serie di opere che l'artista ha realizzato con la tecnica della tape-art, una forma di street-art, evolutasi dal graffitismo, che prevede la creazione di opere d'arte mediante l'uso di nastri adesivi di vario tipo.



Zino è laureato in Storia dell’Arte all’Università di Bologna ed è specializzato in restauro a Palazzo Spinelli a Firenze.

Le sue opere sono dialoghi visivi citazionisti, imprevedibili, a volte ironici. Questi tributi alterano la matrice e sono destinati a provocare riflessioni sull’idea di autenticità e contraffazione.



Attualmente Zino vive e lavora a Rimini. Fra le sue partecipazioni si ricordano SetUp Fair Bologna 2014 e 2015, la mostra “Imago Mundi” presso la storica galleria di Cesare Manzo di Pescara e la mostra “Luogo comune” a Milano durante Expo 2015.

***



La mostra sarà visitabile fino al prossimo 29 marzo 2020.