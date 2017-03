Opent Your Art - Lorenzo Chinnici & Christine Bleny Opening Show 31 Marzo 2017 - ore 19.30 Dal 31-03-2017 al 09-04-2017 Via Barbavara 5, 20144 Milano (Porta Genova) http://www.cittawebgroup.com/art-event-2017/ www.lorenzochinnici.com www.christinebleny.co.uk Open your Art invita a immergersi nel linguaggio suggestivo della pittura cruda e accesa del maestro Lorenzo Chinnici e nella natura eterea e femminile dell'artista francese Cristine Bleny. L'universo intenso e autentico carico dell'immaginario isolano di uno dei più significativi artisti siciliani, contrapposto alla fragile e misteriosa natura femminile della pittrice Bleny. Due interpreti diversi per stili tecniche ed emozionalità, eppure uniti da sottile filo conduttore: la sofferenza. Cruda e indignata l'emozione che traspare dalle opere di Chinnici, sommersa e delicata la sofferenza celata nella pittura dell'artista francese. Alla mostra sarà presentato il dipinto Evasione, opera del maestro Chinnici, che è stato teatro dell'incontro con Cristine Bleny durante la mostra The Sinergy of Sons - Londra 2005 - Nel dipinto è presente una macchia di vino che l'artista francese, contestando la pittura dell'artista siciliano, versò con indignazione dopo un accesa discussione tra i due. I due artisti si ritrovarono due anni più tardi all'inaugurazione della mostra Fuoco nell'acqua e dal conflitto iniziale, causato dal differente linguaggio artistico e dal forte temperamento di entrambi, nacque un dialogo che è oggi un'intensa amicizia e forte desiderio di confronto. Per suggellare l'intesa i due artisti hanno apposto le loro firme sul dipinto. Giovanni Carfì Urso, curatore della mostra, ha ideato questo titolo proprio elaborando l'impatto che esprimono due elementi potenti, il fuoco e l'acqua, quando trovano un equilibrio e un dialogo suggestivo nel confronto. Con Open your Art si apre a Milano una nuova stagione del progetto Fuoco nell'acqua, che ha preso vita sulle rive del Lago di Como nell'estate 2016: un ciclo di mostre che toccherà nel corso dell'anno le città di Positano, Venezia e Taormina. Le opere del maestro Chinnici saranno inoltre presenti alle prestigiose mostre internazionali in programma a New York e Monte Carlo. Open your Art è anche occasione per un confronto tra arte e design, in uno showroom vestito di un elemento d'arredo, la porta, che è archetipo dell'architettura e da sempre oggetto di design raffinato ed esclusivo. La serata inaugurale verrà presentata dal Critico d'arte Antonio Lombardo, che introdurrà gli artisti e guiderà lo spettatore alla conoscenza delle opere esposte. Nel corso della serata verrà presentata la monografia dell'artista Lorenzo Chinnici a cura del noto critico d'arte Vittorio Sgarbi. Lasciatevi condurre dalla vostra immaginazione. CASINÓ DI CAMPIONE D'ITALIA - SIX INCH - BIENNALE ARTE SALERNO - C. VALENTI - FIOCCHI - ALPIFASHION MAGAZINE - SKYPADDLE - STUDIO ARCHITETTURA LOMBARDO - NUOVE PORTE PRANDI - MAREFESTIVALSALINA - LONDON ONE RADIO

