'Opera meno9': lo spettacolo per le famiglie in dolce attesa

Un viaggio musicale per le famiglie in attesa: è Opera meno9, in programma al Teatro Franco Parenti dal 21 al 23 novembre.

Lo spettacolo, prodotto da Aslico e a cura di Associazione Pier Lombardo, è interamente dedicata alle famiglie in attesa: alle mamme, ai loro partner e ai bimbi in arrivo. "L’esperienza unica - scrivono gli organizzatori - permetterà di stare a stretto contatto con un musicista, un cantante lirico e uno strumento che risuona vicino al vostro bambino".

In programma tre incontri laboratoriali alla scoperta della musica classica, del canto lirico e della propria voce: una culla sonora per tutta la famiglia. "Il percorso - precisano dal teatro - è consigliato dal quinto all’ottavo mese di gravidanza, quando è dimostrato che il bambino nella pancia comincia a percepire e reagire ai suoni provenienti dall’esterno".

Il workshop curato da musicisti e operatori specializzati in musicalità per la primissima infanzia, è strutturato in tre incontri di circa due ore. Un concerto guidato di musica classica e canto lirico dal vivo e la condivisione delle ultime evidenze scientifiche sui benefici dell’ascolto per la mamma e per il bambino ancora nella pancia; un training di respirazione, vocalizzazione e canto prenatale volto alla sintonizzazione emotiva; un laboratorio di musica e movimento per giocare con la musica in famiglia sin dall’attesa e specialmente nei primi sei mesi di vita. In regalo un kit ludico – musicale; saggi scientifici, esperienze e consigli per l’ascolto.