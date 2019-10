Opera, sabato 19 ottobre 2019, ore 20:45, grande inaugurazione del cinema teatro eduardo, ospite d'onore l'attore Enrico Beruschi

L’Associazione Tutti all’Opera ha allestito un grande evento, ad ingresso gratuito, con tantissimi ospiti e numerose performance di livello, per lanciare la stagione teatrale 2019-2020



Sabato 19 ottobre 2019, alle ore 20,45, il talentuoso attore e regista Antonio Ricchiuti lancerà la nuova stagione del rinnovato Cinema Teatro Eduardo di Opera con un grande evento spettacolo. La struttura comunale di via Papa Giovanni XXIII è stata concessa in gestione per i prossimi cinque anni all’Associazione Tutti all’Opera che da anni porta avanti una rinomata e apprezzata scuola di teatro in due comuni della provincia milanese: Opera e Peschiera Borromeo. Nel corso dell’evento ad ingresso gratuito, sarà presentato il ricco cartellone teatrale. Enrico Beruschi cabarettista e attore teatrale italiano, e grande amico dell’Associazone Tutti all’Opera sarà l’ospite d’onore dell’evento. Gli allievi della Ricordi Music School eseguiranno delle performance strumentali, mentre gli allievi della scuola di musical e teatro diretta da Antonio Ricchiuti si esibiranno in alcune coreografie sulla presentazione di “E meno male che c'è Maria", musical liberamente ispirato a Mrs Doubtfire della 20th Century Fox, in programma da mercoledì 18 a venerdì 20 al Cinema teatro Eduardo di Opera; sabato 18 e domenica 19 gennaio al Cinema teatro De Sica Peschiera Borromeo; sabato 25 aprile al Teatro Allianz di Assago. In programma anche: il trailer di Parlami d’Amore, lo spettacolo intepretato da Nathalie Caldonazzo del 16 novembre 2019; il trailer dello Schiaccianoci che si terrà il 24 gennaio 2020; il saluto dell’attrice Barbara De Rossi; e tante altre sorprese. Una serata intensa che culminerà con il brindisi finale.

Per prenotare il proprio ingresso gratuito è sufficiente chiamare i seguenti numeri 347 419 0962 - 02 5760 3881 - 02 8493 0301 oppure inviare un’ email a info@tuttiallopera.com

